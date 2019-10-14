Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Петр Чех сменил бутсы на коньки

 Комментарии
 Ирина Александрова  и RWS, TASS
Петр Чех сменил бутсы на коньки
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех удачно дебютировал в качестве голкипера английской хоккейной команды "Гилфорд Феникс". В серии буллитов "Гилфорд Феникс" победил "Суидон Уайлдкэтс" со счетом 3:2. Чех, отразивший решающий бросок, был признан лучшим игроком встречи.

Петр Чех, вратарь "Гилфорд Феникс": "Знаете, я не имел представления, чего ожидать. Но где-то за час до матча, я переключился в своего рода режим игрового дня. И все чувства, вы понимаете о чем я, а так же концентрация, все в конечном итоге вернулось. Как это было каждый раз во время футбольного матча".

В составе национальной сборной Чехии вратарь сыграл 124 матча. Большую часть футбольной карьеры Чех провёл в "Челси". В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру футболиста Чех завершил по окончании прошлого сезона.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube