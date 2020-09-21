Погачар - гордость Словении

В маленьком словенском городке Коменда местные жители продолжают отмечать неожиданную победу их земляка Тадея Погачара в веломногодневке "Тур де Франс". За заключительным, чисто формальным этапом, здесь, в небольшом спортивном комплексе наблюдали несколько сотен человек, многие из них приехали на велосипедах и в желтых майках.

"Он удивил всех нас тем, насколько хорошо он выступил, - говорит бывшая одноклассница Погачара. - Мы знали, что он велосипедист, но никогда не знали, что он так силен - ведь он поднялся на самую вершину".

Роман Добникар, президент Атлетической ассоциации Словении: "Мы переживаем настоящий бум на национальном уровне. Словения теперь известна как страна велосипедистов, как спортивная нация. Многие молодые люди записываются в спортивные секции - велоспорт, легкую атлетику, футбол. А спорт - это здоровье".

Примечательно, что победа на "Тур де Франс" была достигнута накануне Дня рождения Тадея Погачара. В понедельник ему исполнилось 22 года. Он впервые принимал участие в "Большой петле" и стал самым молодым чемпионом многодневки за последние 116 лет.