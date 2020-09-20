Тадей Погачар выиграл "Большую петлю"

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем веломногодневки Тур де Франс, которая завершилась в воскресенье. Он преодолел дистанцию за 87 часов 20 минут 5 секунд, буквально вырвав победу на 20-м этапе у соотечественника Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma .

Роглич занял второе место, уступив Погачару всего 59 секунд, хотя до того оставался лидером на протяжении 11 этапов из 21. Третью ступеньку пьедестала в этом году занял австралиец Ричи Порт из Trek-Segafredo (+3.30).

Погачар, впервые принимавший участие в этой престижной гонке, оказался вторым в списке самых молодых победителей гонки после француза Анри Корне. Последний выиграл "Тур де Франс" в 19 лет в 1904 году.

В общем зачете "Тур де Франс" после 20 этапа Погачар вышел на первое место, опередив своего соотечественника Приможа Роглича на 59 секунд. Заключительный этап традиционно носил товарищеский характер. Финиш состоялся на Елисейских полях в Париже. Его победителем стал Сэм Беннетт из Deceunick Quick-Step.

28 июня Тадей Погачар завоевал титул чемпиона Словении в шоссейных гонках с раздельным стартом. На Тур де Франс он выиграл три зачета: общий, горный и молодежный. Благодаря ему, впервые победителем веломногодневки стал представитель арабской команды.

Павел Сиваков из Ineos на дебютном для себя "Тур де Франс" занял 87-е

место (+4:15.38). Ильнур Закарин из ССС Team не сумел финишировать из-за перелома ребра на одном из этапов.