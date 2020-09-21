"24 часа Ле-Мана" при пустых трибунах

Экипаж №8 команды Toyota Gazoo одержал победу в автомобильной гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана" во Франции. Это третья подряд победа машины, за рулём которой сидели швейцарец Себастьян Буэми, японец Кадзуки Накадзима и новозеландец Брендон Хартли. Второе место занял первый экипаж команды Rebellion Racing, в который входили американец Густаво Менезкс и бразилец Бруно Сенна, племянник легендарного автогонщика Формулы-1 Айртона Сенны.

Автогонка "24 часа Ле-Мана" проводится с 1923 г., но в этом году, впервые в истории, она проходила при пустых трибунах. Обычно за этой старейшей и престижнейшей автогонкой наблюдают сотни тысяч зрителей. В прошлом году вдоль трассы разместились 252 500 зрителей.

Особенность гонки в Ле-Мане, что она проходит по дорогам общего пользования, частично — по специально построенным участкам. Во время гонки проверяется не только мощность и надёжность автомобилей, но и выносливость водителей, которые могут оставаться за рулем до 4 часов бессменно и без отдыха.