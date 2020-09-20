Массовые задержания на "Марше солидарности" в Минске

Десятки тысяч противников президента Беларуси снова заполнили улицы Минска, как и каждое воскресенье после выборов 9 августа. Люди в очередной раз попытались выйти на проспект Независимости и пройти к резиденции Александра Лукашенко, но путь участникам "Марша солидарности" преграждали блокпосты ОМОНа, усиленные спецтехникой и водометами.

Позже силовики начали задержания, выхватывая манифестантов из толпы и препровождая в автозаки. Правозащитный центр "Весна" на этот час сообщает о более 150 задержанных. В Минске в их числе - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев.

Акции протеста прошли также в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре. В Могилеве были задержаны журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский. По данным правозащитников, они являются сотрудниками вещающего на Белоруссию с территории Польши телеканала "Белсат".

В Бресте силовики распылили баллончик со слезоточивым газом в толпу манифестантов. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила также, что правоохранительные органы "приняли решение выстрелить в воздух в предупредительных целях".

В Гродно среди десятков задержанных оказалась беременная женщина: силовики без церемоний затолкали её в автозак.

В воскресенье также стало известно, что слушания по делу о жалобе защиты члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой на заключение ее под стражу состоится в понедельник, 21 сентября, в суде Минска. Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.