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Бельгия

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Европарламент признал Светлану Тихановскую избранным президентом

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 Андрей Позняков
Светлана Тихановская на предвыборном митинге в Бресте 2 августа 2020
Светлана Тихановская на предвыборном митинге в Бресте 2 августа 2020   -   Авторское право  AP Photo/Sergei Grits
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Европарламент не признаёт переизбрание Александра Лукашенко на пост президента и считает, что выборы в республике прошли «с вопиющими нарушениями всех международных стандартов». Об этом говорится в принятой депутатам резолюции. Парламентарии призывают провести как можно скорее новые выборы белорусского президента — под международным наблюдением, под контролем ОБСЕ. В резолюции говорится о поддержке протестного движения и требований мирной передачи власти.

Избранным белорусским президентом и временным главой государства Европарламент признаёт Светлану Тихановскую. В резолюции осуждается милицейское насилие к мирным протестующим, а также преследование соратников Тихановской, членов оппозиционного Координационного совета.

Европарламент призывает руководство ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и государственных деятелей, а также против россиян, которые оказывают поддержку Александру Лукашенко. Речь идёт и о приостановке переговоров по программе партнёрства республики с ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Отдельно упоминается Россия. Депутаты призывают Москву прекратить прямое и скрытое вмешательство в «мирную демократическую революцию», требует уважать волю белорусского народа и предупреждает, что «Александр Лукашенко не имеет ни политического, ни морального мандата на вступление в какие-либо новые доворные отношения от имени Республики Беларусь».

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