В центре Лондона в субботу состоялась манифестация, организованная противниками возможного нового общенационального карантина, вакцинирования от коронавируса и других ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19. Многие демонстранты на митинге, прошедшем под девизом "Сопротивляйся и действуй за свободу", были без масок.

Вышедшие на Трафальгарскую площадь люди, среди которых были сторонники теории заговора как основы пандемии коронавируса, оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, когда те приступили к задержаниям. Акция протеста прошла после того, как правительство Великобритании ввело запрет на все общественные собрания с участием более шести человек.

В тот же день в Бухаресте состоялась манифестация протеста против обязательного ношения учениками масок в школах. Участники, многие из которых пришли с детьми, требовали отмены режима повышенной опасности и скандировали: "Свобода!" Они были без масок и не соблюдали социальной дистанции. Многие держали трехцветные национальные флаги и транспаранты с надписями: "Долой намордники!", "Руки прочь от наших детей!", "Мы вам не верим!"