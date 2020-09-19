Европа: коронавирус не ослабляет натиск

Более 950 000 умерших и более 30 миллионов диагностированных случаев заражения - коронавирус не ослабляет натиск на Европу.

В Испании эпицентром остаётся Мадрид. Столичные власти с понедельника запрещают жителям южных районов, а именно 850 тысячам человек или 13 %, покидать их. Исключение будет сделано лишь для тех, кому нужно на работу, к врачу или в школу.

"Естественно, мне это не нравится, потому что приведёт к закрытию многих предприятий. Мой сосед сможет работать до 10 вечера, ему придётся уволить всех сотрудников, он будет справляться один. Мы движемся от плохого к худшему", - говорит Эрика Абрахам, работник столичной булочной.

"Я бы на месте властей раньше ввёл жёсткие ограничения, - говорит пенсионер Эусебио Зурдо, - к тем, кто не соблюдает закон, ударил бы штрафами по их карману. Увидите, как быстро они научатся соблюдать санитарные нормы! А пока я боюсь войти в бар, чтобы выпить кофе, боюсь разговаривать с людьми"...

Во Франции, в парижском регионе, запрещено собираться компаниями больше 10 человек; на юге - в Ницце - закрыт доступ на пляж после восьми вечера.

В субботу на столичной набережной около Собора Парижской богоматери около 200 туристических гидов провели акцию протеста под музыку Шостаковича.

"Мы призываем власти оказать нам срочную финансовую помощь, - заявила их представитель Янис Беньё, - 40 % гидов не получают никаких доходов с начала эпидемии. Мы пишем письма, обираемся на демонстрации, но никакого ответа нет"...

полиция Лондона столкнулась с протестующими в субботу на митинге против ограничений коронавируса, даже когда мэр предупредил, что" все более вероятно", что британской столице вскоре придется ввести более жесткие правила, чтобы обуздать резкий рост инфекций.

В Великобритании, удерживающей пятое место в мире и первое в Европе по числу умерших от Covid-19, премьер-министр не исключил возвращения к карантину в Англии. Мэр Лондоне также предупредил, что "все более вероятным" становится развитие событий, при котором придётся ввести жёсткие ограничения, чтобы обуздать резкий рост числа заражений.