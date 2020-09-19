Помпео: Мадуро "уничтожает свой народ и должен уйти"

Президент Венесуэлы "уничтожает свой народ" и "должен уйти". Об этом заявил в пятницу госсекретарь США, посещая лагерь венесуэльских беженцев в бразильском пограничном городе Боа-Виста. Майкл Помпео совершает 4-дневное турне по странам Южной Америки. В Боа-Виста Помпео отметил "сложную ситуацию", в которой оказались 5 миллионов граждан Венесуэлы вынужденных покинуть страну.

Накануне - помимо Бразилии - госсекретарь США посетил Гайану, где обсудил возможность заключения соглашения в области безопасности.

"Мы говорили о необходимости демократии в Венесуэле и о том, что надо положить конец нелегитимному режиму, который отрицает эту самую демократию. Её так ценит народ Гайаны, а народ Венесуэлы её лишён", - заявил Майкл Помпео на пресс-конференции с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али. Госсекретарь США назвал Николаса Мадуро "наркоторговцем, которому предъявлены обвинения".

В ответ президент Венесуэлы назвал Майкла Помпео "разжигателем войны". По его мнению, госсекретарь США не смог добиться поддержки военных действий против его страны.

"Помпео совершает милитаристское турне по Южной Америке, но оно вышло ему боком, - заявил в телевыступлении Мадуро. - Попытки Помпео заставить правительства региональных государств организовать войну против Венесуэлы провалились".

- сказал он во время выступления,

Выступая в Каракасе, Николас Мадуро также заявил, что численность граждан Венесуэлы, вступивших в ряды народного ополчения, превысила 4 с половиной миллиона человек и в 2021 году может достичь 5 миллионов.