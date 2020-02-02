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мир

Новые друзья Помпео

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 Ирина Шелудкова
Новые друзья Помпео
Авторское право
Kevin Lamarque/Pool Photo via AP - KEVIN LAMARQUE
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Вашингтон призывает Нур-Султан с осторожностью относится к растущему влиянию Китая в регионе

В ходе визита в Казахстан госсекретарь США Майк Помпео встретился с родственниками этнических казахов, исповедующих ислам, которых власти Китая в провинции Синьцзян отправили в так называемые "лагеря перевоспитания", где содержатся уйгуры и представители других мусульманских меньшинств. Он призвал руководство Казахстана присоединиться к кампании давления на Китай с требованием прекратить притеснения мусульман.

Помпео выразил уверенность, что казахстанцам нужно сотрудничать с американским бизнесом

"Мы обсудили новую стратегии США по Центральной Азии, в рамках которой независимость и процветание вашего государства лежит в основе нашего подхода. Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат ".

В субботу Помпео провел переговоры в Минске с белорусскими президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

Помпео заявил о готовности на 100% обеспечивать Беларусь нефтью. Он также посетил минский Парк высоких технологий. Около 280 компаний здесь выполняют заказы для американских предприятий и в прошлом году сумма контрактов составила около миллиардов долларов.

В воскресенье вечером госсекретарь США прибыл в Узбекистан, где принимает участие в в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США".

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Видеомонтаж • Ирина Шелудкова

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