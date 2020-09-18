Нидерланды: экологи заказывают музыку

Верховный суд Нидерландов обязал правительство немедленно сократить выбросы углекислого газа в стране. Можно ли это сделать до конца текущего года?

Зеленый календарь правительства

Патрульные катера Амстердамского Портового управления охраняют западные доки голландской столицы. Но эта огромная угольная электростанция не работает с конца прошлого года. Решение о ее закрытии на пять лет раньше согласованного с правительством срока было принято под давлением организации устойчивого развития Urgenda на власти Нидерландов .

По решению суда, к концу 2020 страна должна на четверть снизить выбросы углекислого газа по сравнению с 1990 годом. На долю электростанции до ее закрытия приходилось около 2% от общего объема производства CO2 в стране. Специалисты напоминают: нидерландский энергетический баланс – один из худших в ЕС. Всего лишь около 7% энергопотребления покрывается за счет возобновляемых источников энергии, эта цифра далека от целевого показателя ЕС - 20% в текущем году.

Марьян Миннесма, директор группы Urgenda, устала призывать правительство к изменениям. В 2013 году вместе с примерно 900 голландскими гражданами она пошла в суд и выиграла дело. Теперь властям придется быстро провести реформы. Что сделано на сегодня?

"Правительство выделило дополнительные субсидии - 2 миллиарда евро на солнечные панели и крупные проекты ветряных электростанций, - рассказывает Марьян. - Власти санкционировали и финансирование работ по изоляции, смене насосов. Они обещали принять новый закон, который выведет угольные электростанции на 25% мощности, это запланировано на октябрь".

Для ряда преобразований суд установил "дедлайн"- конец текущего года. Власти успеют?

"Мы сказали: если вы опаздываете на три месяца, это нормально, мы не хотим нового скандала из-за столь небольшой отсрочки, - поясняет Марьян. - Но если ваших усилий будет недостаточно, если вы не планируете сделать обещанное в следующем году, то, конечно, мы снова пойдем в суд". Женщина вспоминает, когда приняла решение бороться: "Все изменилось, когда у меня появились дети, я поняла, что они могут дожить до 2100 года. И если вы осознаете последствия изменения климата, что происходит на наших глазах, то понимаете: планета Земля - это не то место, где можно жить нормально. Следовательно, миллиарды людей не смогут остаться там, где живут сейчас. Так мы придем к полному хаосу. Я знаю, что все решения написаны и переданы политикам. Это меня и злит: никто не хочет действовать, тогда как все готово".

Миннесма - автор обширного доклада, который она написала вместе с выдающимися учеными. Они пришли к выводу, что Нидерланды могут полностью перейти на возобновляемые источники энергии уже в 2030 году, но только в том случае, если политики примут правильные решения уже сегодня.

Первый шаг сама Марьян уже сделала. Она показывает и рассказывает: "Я получаю более, чем достаточно вот от этих двух комплектов солнечных батарей, они обслуживают мой дом и частично - мой электромобиль. Мы предложили сценарий для всей страны: если мы установим солнечные батареи на каждой крыше, установим ветряные турбины в море и кое-где на суше, то да, у нас будет достаточно возобновляемой энергии для удовлетворения всех потребностей. Сегодня гораздо выгоднее положить ваши сбережения на крышу, в виде солнечной батарей, чем на ваш банковский счет".

В списке предложенных группой Urgenda мер - раздача саженцев гражданам и фермерам для снижения концентрации двуокиси углерода в воздухе, ускорение перехода на электротранспорт, финансовая поддержка домохозяйств, повышающих свою энергоэффективность.

Cолнце на холодной воде

Директор Urgenda направляется в самое солнечное место Нидерландов - на остров Тексел. Остров - - своего рада экспериментальная площадка экологов для отработки новых решений.

Марьян знакомит нас с Николом Шермером, одним из вдохновителей островной революции в области устойчивой энергетики. Вместе со своими сотрудниками он устанавливает солнечные батареи на крыше местной фермы. Никол, в прошлом профессиональный садовод, рассказал, что увлекся возобновляемой энергией во время командировки в Ирак, где впервые увидел солнечные батареи. После возвращения на родину мужчина смело экспериментирует: панели с согласия местных властей устанавливают не только на крыши домов, но и на велодорожки, покрывают ими пруд при местном гольф-клубе. Чтобы заручиться поддержкой населения, муниципалитет предложил островитянам проект "Почтовый индекс". "В его рамках 26 человек делят 299 панелей и получают налоговые льготы от правительства", - уточняет Никол.

Любовь нации к велосипедам создала стране репутацию "экологичной" . Эксперты говорят, что это - иллюзия. Имея одно из крупнейших месторождений природного газа в ЕС, Нидерланды все еще сильно зависят от ископаемой энергии.

Опросы общественного мнения показывают: трое из четыре голландцев считают изменение климата "очень серьезной проблемой". В Гааге мы встречаемся с главой департамента по климату и энергетике Министерства экономики. Сандор Гастра здесь называют "Мистер климат" за попытки активизировать усилия в области защиты окружающей среды. Он рассказывает о самых важных шагах ближайшего будущего: "Первоочередная мера - ограничение мощности угольных электростанций в Нидерландах. Это значит, что станциям придется сократить производство на две трети. Кроме того, мы приняли меры, чтобы ускорить устойчивое развитие жилищного сектора и офисов в Нидерландах. Вот вам цифры: мы добавили 150 миллионов евро субсидий именно для домашних хозяйств и предприятий, это поможет им провести необходимые преобразования. Еще мы запланировали выработку 11 гигаватт мощности морского ветра на период до 2030 года, сейчас рассматриваем возможность увеличения показателя".

Дел у "Мистера климата" немало: ему предстоит заручиться поддержкой крупных фермерских хозяйств и стимулировать новаторов, таких, как группа Omrin. В ЕС ее признали самой устойчивой голландской фирмой. Специализация компании - вторичная переработка и производство биогаза, она - член местного экопарка, объединяющего фирмы, которые желают изменить методы хозяйствования.

Представитель Omrin Йельмар Хельмут рассказал: "Мы признаны самой устойчивой компанией в стране, потому что научились на практике отделять органические отходы от обычных, производя из этого сырья газ. Еще мы умеем сортировать пластик, используя его как вторичное сырье, изготавливая новые продукты. Благодаря сортировке отходов мы добиваемся уменьшения выбросов двуокиси углерода. Изменить все можно очень быстро, если работать сообща, опираться на инновации, а также объединять усилия различных организаций, правительственных, промышленных и образовательных. В экопарке мы можем выполнить эти требования: мы тестируем много новых материалов и так сокращаем количество отходов, оптимизируем их вторичную переработку".

Прецедент группы Urgenda взяли на вооружение в других странах, экологи идут в суд с исками против властей. Будет ли климат спасен с опорой на закон? Уверенности нет. Если в Нидерландах экологи выиграли, то в Германии аналогичный иск был отклонен. В других государствах подобные дела все еще находятся на рассмотрении. Юридическая баталия за здоровье планеты продолжается.