Морская энергия нуждается в поддержке

Энергия океана может обеспечить наши города экологически чистым и надёжным электроснабжением. Что это изменит для прибрежных районов и для всех нас?

Нил Кермод, управляющий директор Европейского центра морской энергии (EMEC): "Нам нужны люди в прибрежных районах, которые будут настоящими специалистами в этой технологии, потому что это будет связано с работой в прибрежных районах. Эти машины будут привезены из разных мест, но их, как правило, будут обслуживать местные жители, которые будут садиться в лодки, чинить эти машины и заставлять их работать. Мы уже видели здесь, на этих островах, что была проделана огромная работа - в исследовательской области, еще больше предстоит сделать при предстоящем развертывании. Поэтому мы считаем, что это важно для жителей прибрежных районов, их будущего, устойчивого развития и энергоснабжения.

Действительно интересно наблюдать, как частные инвесторы проявляют интерес к этой сфере. Было проведено несколько краудсорсинговых мероприятий, и они были очень успешными. Но мы понимаем, что отрасль будет нуждаться в государственной поддержке до тех пор, пока у частников не будет достаточной уверенности в ее стабильности. Чтобы это произошло, требуется время, но мы видим большой интерес к этому со стороны частных инвесторов.

Я думаю, что для успеха этих технологий нужно иметь определенное терпение, так как требуется время, чтобы выполнить эту работу, добиться уверенности в том, что цель будет достигнута, и понимания, что эти технологии смогут поставлять низкоуглеродную энергию. Это не произойдет через пять минут, это займет время. Так что нам нужно видеть постоянную поддержку, решительную поддержку и гарантии того, что регулирующие органы смогут помочь этой технологии погрузиться в воду".