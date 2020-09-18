Карантин - в "подарок" на праздники

В пятницу в Израиле вводится новый карантин, он затронет всю территорию страны.

Такой режим будет действовать во время, когда в стране отмечаются основные осенние праздники - Рош ха-Шана (или Новый год), Йом Киппур (Судный день) и Суккот, или Праздник кущей.

На улицы вышли протестующие против решения властей. Им ответил глава кабмина: "У нас не было иного выбора. Посмотрите, что происходило в австралийском штате Виктория, который гораздо больше по площади, чем Израиль при сопоставимом населении. Руководству Виктории пришлось принимать очень непростое решение. Точно так же, как и нам".

Впервые за все время своего существования будет полностью закрыта для посещения и богослужения Большая иерусалимская синагога, в других синагогах, а также у Стены плача количество молящихся будет строго ограничено, за соблюдением социального дистанцирования будут следить правоохранители.