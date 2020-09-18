Спасти ягуаров из пламени

Гид Эдуарда Фернандес ведет катер вверх по реке Пикири в западной Бразилии, просматривая горизонт. Фернандес - член команды добровольцев, которые ищут и спасают ягуаров, раненых в во время пожаров, испепеливших 12% территории заповедника Пантанал.
"Наша цель - максимально уменьшить последствия пожаров, оставляя пищу и воду для животных и спасая раненых", - говорит девушка.
Государственный парк Encontro das Aguas, где она работает, известен самой большой популяцией ягуаров на Земле.
В обычное время здесь обитает по меньшей мере 150 этих животных - вид, который Международный союз охраны природы внёс в список «находящихся под угрозой исчезновения» из-за сокращения численности.
Но теперь пожары охватили 85% парка площадью 109 000 гектаров (270 000 акров), и многие из ягуаров исчезли.
Никто не знает, убиты ли они, ранены или бежали в другое место.
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