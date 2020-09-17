Дерматологи выбирают гель

Венгерские дерматологи поставили точку в дебатах о том, чем лучше дезинфицировать руки: специальным гелем или мылом и водой. Их мнение однозначно: гель в итоге сушит руки меньше, чем вода.

Миклош Сарди, заведующий отделением дерматологии Университета Земмельвейса - старейшего в Венгрии медицинского вуза - говорит:

"Если кто-то очень часто моет руки, pH кожи может измениться. Мыло растворяет жировой слой кожи, который является защитным слоем. И в результате ваша кожа может стать уязвимой. А вот дезинфицирующие средства для рук почти не растворяют жировой слой, они не раздражают кожу, но прекрасно уничтожают бактерии и вирусы".

Врач-дерматолог Кристины Чернуш советует заменить мыло более мягкими средствами и в любом случае обрабатывать кожу после дезинфекции:

"Уже есть такие средства для мытья рук, которые могут защитить этот важный слой кожи хотя бы немного лучше, чем обычное мыло. При этом они ещё и питают кожу. Но, главное, после каждой обработки мы должны потом использовать лосьон для тела или крем для рук".

Эксперты отмечают, что если у кого-то гели для рук вызывают жалобы, то, вероятно, используется не тот продукт. Так, например, эфирные масла, часто входящие в состав многих средств, могут вызывать аллергическую реакцию.