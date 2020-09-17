"Тут должно быть фото, но сделать его некому": акция солидарности белорусских журналистов

"Тут должно быть фото, но сделать его некому". Несколько белорусских негосударственных СМИ провели акцию солидарности: в четверг страницы сайтов "Нашей нивы", "Еврорадио", Onliner.by, белорусской службы "Радио Свобода", "Медиазоны", агентства БелаПАН, газеты "Новы час" и других отображаются без фотографий.

Стартовая страница "Еврорадио" "Еврорадио"

Эту акцию журналисты решили устроить в знак протеста против суда над фотокорреспондентами газеты "Новы час" и портала tut.by Александром Васюковичем и Владимиром Гридневым. Они были арестованы на 11 суток по статье за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Стартовая страница белорусской службы "Радио Свобода" Белорусская служба "Радио Свобода"

Фотожурналистов задержали 13 сентября в баре, когда они обрабатывали снимки. Их признали участниками несанкционированной акции. Сейчас они находятся в изоляторе на Окрестина.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за время протестов права журналистов были нарушены более 300 раз. В основном в списке представлены фамилии журналистов, которые, по мнению сотрудников ассоциации, были незаконно задержаны.