5 стартапов, которые меняют наше представление о еде

В Испании начинается продовольственная революция?

Испания известна своей традиционной кухней, но в последнее время в стране появляется все больше и больше продовольственных технологических стартапов. По мнению генерального директора крупнейшего в Европе бизнес-акселератора Eatable Adventures Хосе Луиса Кабаньеро, объясняется это наличием сильных исследовательских центров, которые работают в области биотехнологий.

По его словам, движущая сила многих из этих стартапов — стремление к лучшему.

"Появляются новые продукты, которые лучше не только для человека и природы, но и для развития творческих процессов. Сейчас каждый стартап нацелен на устойчивое развитие. Существует высокий спрос на продукцию растительного происхождения. Эти стартапы стремятся достичь отрицательного углеродного следа", — говорит Кабаньеро.

Мы составили список из 5 пищевых технологических стартапов, к которым мы советуем присмотреть повнимательнее.

1. Feltwood: как превратить пищевые отходы в упаковку?

Верите ли вы, что эта коробочка когда-то была листьями салата? Feltwood.com

Стартап Feltwood находится в Сарагосе. Он разработал технологию производства упаковочных материалов из отходов сельского хозяйства, которые не пригодны для употребления в пищу.

"Материалы Feltwood сделаны на 100% из растительного волокна, — объясняет генеральный директор Аранча Яньес. — Эти материалы не содержат пластмасс, клея и иных связующих веществ, они во многих сферах могут стать реальной альтернативой пластмассе и древесине".

Полученные материалы можно использовать для изготовления ящиков для фруктов и овощей в супермаркетах, мебели, игрушек, а также систем тепло- и звукоизоляции.

Яньес считает, что в обществе растет спрос на экологичные решения и на сокращение производства пластмасс.

"Этот спрос даже получил отражение в недавнем законодательстве ЕС, — говорит Яньес. — Мы должны продолжить поиски более экологичных решений для разных отраслей промышленности. Это единственный вариант, у нас нет планеты Б".

2. Cubiq Foods: альтернатива жирам

Кажется, что похоже на маргарин, но на самом деле это новые "умные" жиры Cubiq Foods

Эксперты в области биотехнологий и фармацевтики Андрес Монтефельтро и Ракель Ревийя создали компанию Cubiq Foods в декабре 2018 года. Они говорят, что хотели применить свои знания для разработки более здоровых продуктов питания. Их особое внимание привлекли жиры.

"Цель компании Cubiq Foods — внедрить новую технологию структурирования жиров, чтобы снизить содержание насыщенных жирных кислот и калорийность без ущерба для текстуры конечного продукта", — объясняет Андрес Монтефельтро.

Для этого они создали клеточные жиры с высоким содержанием жирных кислот омега-3.

Они не предназначены для непосредственного употребления в пищу, их нужно добавлять в другие готовые продукты, например, в мясо, выращенное в лаборатории, для улучшения вкуса и текстуры.

Монтефельтро и Ревийя также работают над преобразованием жидких масел в твердую форму. Их можно будет добавлять в гамбургеры на растительной основе в качестве альтернативы кокосовому маслу с высоким содержанием насыщенных жиров.

Создатели стартапа говорят, что в работе с ними уже заинтересованы более 30 клиентов в Испании, но им придется подождать до конца 2020 года: пока компания работает над созданием прототипов.

3. Heura: не просто соя

Фаршированный баклажан с рататуем и продуктом Heura Heura

"К 2050 году на Земле будет 10 миллиардов человек. Если эти прогнозы верны, то нам не хватит продовольствия, чтобы обеспечить всех людей, и не хватит места, чтобы прокормить скот". Эта мысль стала отправной точкой для бывшего активиста движения за социальные права и соучредителя компании Heura Берната Аньяньоса.

Для создания продукции этого стартапа требуется на 94% меньше воды, чем для получения такого же количества телячьего белка. Чтобы получить 1 кг говядины, нужно 20 кг злакового корма, а Heura требуется всего полкило сои.

Heura производит продукты, похожие на стейк и курицу. Во время "слепого тестирования" участники эксперимента даже не почувствовали разницы.

"Когда люди едят продукты Heura, они думают, что едят мясо. Когда им говорят, что в этом товаре нет мяса, они отвечают, что порекомендуют нас друзьям и родным", — добавляет Аньяньос.

Сейчас продукты Heura уже можно найти в семи странах Европы и Азии. В скором времени компания планирует начать работу в Латинской Америке.

4. EthicHub: кредиты, инвестиции и "этичный" кофе

Хори Армбрустер и фермеры Jori Armbruster

EthicHub — это "краудлендинговая" платформа (от англ. crowd — толпа и to lend — давать кредит). Она объединяет фермеров, у которых нет доступа к банковским кредитам, и инвесторов, стремящихся к большей выгоде или желающих увеличить свою общественную значимость.

"EthicHub основан на технологии блокчейн. Этот проект облегчает глобальное финансовое взаимодействие мелких фермеров, особенно фермеров, выращивающих кофе в мексиканском штате Чьяпас, с европейскими розничными торговцами", — объясняет генеральный директор компании, испано-мексиканец по происхождению Хори Армбрустер.

По состоянию на сентябрь 2020 года платформа объединяет 500 кредиторов со всего мира. Фермеры могут воспользоваться их помощью для приобретения удобрений, сушилок зерна, работающих на солнечных батареях, или для зарплат рабочим.

Основная цель EthicHub — нулевой уровень бедности в регионе (что соответствует задачам ООН в области устойчивого развития). Но Армбрустер ставит перед собой еще более амбициозную цель: "Я хочу развить другой подход к решению проблем и добиться большей прибыльности по сравнению с традиционными подходами к эксплуатации ресурсов".

5. Foodini: 3D-принтер для вашей кухни

Foodini в ресторане Natural Machines

Испанская компания Natural Machines была запущена в 2012 году. Сейчас она считается лидером в секторе пищевых технологий. Бренд наиболее известен своими принтерами для 3D-печати продуктов питания — Foodini.

Пользователь приложения просто выбирает рисунок или форму и добавляет до пяти ингредиентов.

"Затем Foodini проталкивает еду в капсулу через специальную насадку и печатает ее несколькими слоями. Это очень похоже на ваш струйный принтер", — объясняет соучредитель Линетт Куксма.

Принтер может приготовить полноценное блюдо, например, пиццу или пасту, а еще его можно использовать для печати сложных рисунков на тортах или блюдах.

"Ваша работа на кухне становится более эффективной. А ещё это простой способ помочь вам в приготовлении домашней еды", — добавляет Куксма.

Размер Foodini всего 43x45 см, он стоит около 4000 евро. Принтер получил множество наград и входит в топ-5% списка FoodTech 500, который считается аналогом рейтинга Fortune 500 в области пищевых технологий.