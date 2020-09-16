Тема ликвидации последствий пандемии коронавируса заняла главное место в ежегодном обращении к Европарламенту «О положении Союза». С ним выступила в Брюсселе Председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила тем, кто лечит заболевших и охраняет общественное здоровье:

«Эти работники, находясь на передовой линии день и ночь, неделя за неделей, брали на себя риск, чтобы этого не приходилось делать нам, - сказала она. - Их эмпатия, смелость и чувство долга вдохновляют нас. Я хотел бы начать эту речь, воздав им должное. . "

Фон дер Лейен рассказала о том, румынские врачи приехали в Италию, чтобы помочь там пациентам, обеспечить производство лицевых масок и другого защитного снаряжения. По ею словам, страны Евросоюза смогли объединить свои усилия в борьбе с Covid-19, пусть и неформально:

«Мы достигли всего этого, не обладая необходимыми компетенциями. Поэтому для меня совершенно очевидно, что нам необходимо создать более сильный Европейский союз здравоохранения. Пора сделать это».

Говоря о экономическом восстановлении, председатель Еврокомиссиии назвала успешной краткосрочную программу сдерживания безработицы, известную как SURE. Она также высказалась за введение минимальных уровней оплаты труда по всему Евросоюзу.

«Хорошо согласованная всеми сторонами минимальная заработная плата улучшает занятость и обеспечивает справедливость как для рабочих, так и для компаний, которые её очень ценят. Так что, уважаемые депутаты, минимальная зарплата работает. Пора, чтобы работа как следует оплачивалась".

Большое внимание Еврокомиссии уделила также в преодолении климатического кризиса и своей флагманской программе “Зелёная сделка». Она объявила о задаче сократить в ЕС выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году.