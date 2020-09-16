Французские больницы готовятся к худшему

Французские врачи готовятся ко второй волне коронавируса. В одной из больниц Лиона наплыв пациентов отмечают уже с конца июля: сперва это были иностранцы, а в конце августа, после каникул, стали поступать и французы. Палаты уже заполнены наполовину. Самому молодому пациенту — 36 лет.

Лоран Арго, заведующий отделением реанимации:

"Сейчас среди заболевших высока доля молодых, и мы ожидаем, что в основном именно они будут поступать в реанимацию. Мы с тревогой ждём вторую волну и опасаемся переполненных палат, но теперь мы готовы лучше, поскольку уже знаем, чего ожидать".

Врачи утверждают, что в больницах есть запас материалов и медикаментов, позволяющий работать при максимальной нагрузке 10 недель. Готовы и резервные места в реанимации.

Число госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе тех, кому необходима интенсивная терапия, постепенно растёт — но всё ещё очень далеко от весенних показателей. Так что у врачей есть возможность не отменять не связанные с коронавирусом операции, как это приходилось делать весной.

Гийом Пети, Euronews:

"Число заражений, по мнению специалистов, начнёт расти менее резко, чем весной, но рост будет экспоненциальным, и в итоге к зиме отделения реанимации окажутся переполнены. Поэтому врачи настаивают на соблюдении социальной дистанции — чтобы избежать катастрофы".