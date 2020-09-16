Кто поможет итальянцам: Рим или Брюссель?

"Купи футболку с надписью "Все дороги ведут в Рим" и получи бесплатно на одну ночь комнату в Вечном городе!"

Такое предложение делает Антонелло Аливернини, зарегистрированный в сообществе Airbnb, которое предоставлят через интернет жильё. Тем самым итальянец пытается привлечь туристов, поток которых почти иссяк из-за вспышки коронавируса.

Он не получил финансовой помощи от своего государства, а теперь надеется, что его выручит Европейский Союз, учредивший Фонд экономического восстановления после пандемии.

"Я считают, что Европейский Союз признает каждого гражданина работником и каждого работника гражданином, - говорит Антонелло. - Поэтому нужно всеми средствами напоминать, что люди всё ещё живут и работают, а Евросоюз и его государства должны решить, как помочь этим людям".

В Италии насчитывается более 5 млн малых и средних предприятий, на сектор туризма приходится более 13% ВВП.

Европейский Союз выделил Италии 209 млрд евро, из которых 82 млрд будут распределены в виде грантов и 127 млрд в виде займов.

Эти деньги поступят из Фонда восстановления объёмом 750 млрд, которые будут заимствованы Евросоюзом на рынках капитала.

Представитель итальянской конфедерации малого и среднего бизнеса опасается, что эти деньги приберут к рукам в основном крупные корпорации:

«Мы просим политиков Евросоюза уделять особое внимание малым и средним предприятиям, в частности, небольшим торговым точкам, мастерским и гостиницам, которые представляют большую часть нашей страны, - сказала Элиза Вителла. - Мы просим, чтобы меры материальной поддержки были направлены на конкретные адреса, самым нуждающимся, чтобы не были обделены маленькие фирмы".

Прежде чем получить свою долю, Италия должна представить проектные предложения с подробным описанием того, как она потратит европейские деньги. Уже известно, что в первую очередь в стране будут финансироваться цифровизации, инфраструктура и зелёная экономика.

Итальянский депутат Европарламента считает, что на этом настаивал Брюссель:

"Деньги должны быть освоены хорошо, и Европа будет очень строго за этим следить, проверять необходимость проектов и их качество, - сказала Патриция Тойя. - Под центральным контролем будет выполнение заданий. Страны должны будут точно указывать и соблюдать сроки, применять утверждённые способы восстановления, выдвигать новые идеи и отчитываться о расходах. Мы не должны ни с чем опаздывать».

Пока Рим ждёт от Брюсселя денег, самозанятые, такие, как Антонелло, будут доступными им способами пытаться сохранить своё дело.