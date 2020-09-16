Экс-глава ВФЛА Балахничёв приговорён к 3 годам тюрьмы во Франции

Исправительный суд Парижа приговорил бывшего главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничёва к трём годам тюрьмы. Он заочно признан виновным в коррупции по делу Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF. Бывшему главе организации Ламину Диаку, который находится под арестом во Франции с осени 2015, суд назначил 4 года заключения.

По версии обвинения, Диак и Балахничёв при участии других выскопоставленных спортивных чиновников организовали коррупционную схему ради сокрытие допинг-проб российских легкоатлетов. В ходе слушаний Диак признал вину, объяснив, что делал это ради финансового благополучия IAAF. Он говорил, что задерживал введение санкций против российского спорта, чтобы не сорвать Чемпионате мира по легкой атлетике 2013 г. IAAF, как пояснил Диак, как раз тогда вела переговоры о спонсорских контрактах в ВТБ и ВГТРК. Отсрочка позволила россиянам выступить на Олимпиаде в Лондоне.

Валентин Балахничёв в интервью ТАСС рассказал, что намерен обжаловать приговор и готов дойти до Европейского суда по правам человека. Бывший руководитель ВФЛА настаивает на том, что никогда не отказывался от сотрудничества с правоохранительными органами и не считает себя виновным.