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мир

ВТО: США против правил развязали торговую войну

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 Павел Барсуков
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Корабль с китайскими товарами в США, 2019 г.
Корабль с китайскими товарами в США, 2019 г.   -   Авторское право  Matt Rourke/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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США незаконно начали торговую войну с Китаем: арбитражная группа Всемирной торговой организации признала безосновательными американские пошлины на китайские товары, введённые два года назад. Во вторник эксперты назвали шаги Вашингтона не соответствующими сразу нескольким статьям Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Китай направил жалобу в ВТО в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа ввела 25% пошлины на несколько сотен наименований изделий из Китая и с тех пор неоднократно расширяла список. В Вашингтоне объяснили такой шаг отрицательным торговым балансом с Китаем.

В Пекине ввели аналогичные ответные меры. Переговоры не привели к соглашению, и тогда в ВТО была образована третейская арбитражная комиссия. В Пекине приветствовали её решение, но у Вашингтона есть ещё два месяца на подачу апелляции.

В январе этого года стороны начали нормализацию торговых отношений. Однако в августе Дональд Трамп отказался от продолжения переговоров: по мнению главы Белого дома, Китай вполне мог, но не захотел остановить эпидемию коронавируса.

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