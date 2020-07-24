Спор о пошлинах: корпорация Airbus выполнила требования ВТО

Европейская авиастроительная корпорация Airbus полностью выполнила требования Всемирной торговой организации по части сокращения госинвестиций, изменив условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских самолетов A350. Речь идет о более высоких процентных ставках по государственным кредитам.

Глава Airbus Гийом Фори заявил, что компания прилагает все возможные усилия, пытаясь найти решение в споре с США по вопросу пошлин на европейский экспорт.

Еврокомиссия уже потребовала от США немедленно отменить пошлины. В Брюсселе подчеркивают, что Евросоюз готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора.

По словам еврокомиссара по торговле Фила Хогана, неоправданные тарифы на европейскую продукцию неприемлемы. Он отметил, что ЕС открыт для согласования будущих правил предоставления субсидий в авиационном секторе.

В начале октября прошлого года ВТО разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС пошлины почти на 7,5 млрд долларов в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

При этом ВТО вскоре вынесет свое арбитражное решение по параллельному делу ЕС против США о некоторых незаконных субсидиях компании Boeing.