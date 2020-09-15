Споры о сделке по "брекситу"

Британский парламент принял во втором чтении спорный законопроект о внутреннем рынке, вызвавший протест в Евросоюзе. Этот документ предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии, который, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства — из Великобритании в Северную Ирландию. Лондон также опасается, что Брюссель сможет устанавливать правила оказания государственной поддержки бизнесу для всего Соединенного Королевства, несмотря на "брексит".

"Мы покинули ЕС, переходный период скоро завершится, нам необходимо защита в виде закона, чтобы сохранить договоренности, от которых зависят рабочие места и средства к существованию для многих людей. В этом заключается основная цель этого законопроекта, который должны одобрить все, кто поддерживает суверенность и целостность нашего Соединенного Королевства", — сказал Борис Джонсон

Но многие британские политики, в том числе пятеро бывших премьер-министров выразили свое возмущение тем, что законопроект предусматривает возможность нарушения Великобританией международного права.. бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд, заменивший в парламента председателя партии Кира Стармера, обвинил Джонсона в обмане избирателей.

"Этого его сделка, его неразбериха, это его провал. Впервые в жизни для него наступил момент, когда он должен нести ответственность. Нужно признать свою вину. Он либо не был до конца откровенным с гражданами по вопросу сделки, либо просто не понял ее условия".

Перед внесением поправок и третьим чтением обсуждение законопроекта продолжится в парламентских комитетах. Несмотря на протест оппозиции и недовольство Брюсселя, Джонсону, скорее всего, удастся заручиться поддержкой парламента благодаря консервативному большинству.