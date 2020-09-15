Бразилия: чрезвычайная ситуация из-за пожаров

В бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул на федеральном уровне введён режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров. Ранее чрезвычайную ситуацию объявили и местные власти.

Тем временем не прекращаются пожары и на севере Бразилии: в штате Пара остро не хватает пожарных. Так, за национальный парк Триунфу-ду-Шингу, площадью с Шотландию, отвечает команда всего из пяти человек.