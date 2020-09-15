«Спасибо за доверие, которое вы мне оказываете. Моя работа начинается сейчас», - говорила Урсула фон дер Ляйен, вступая в должность председателя Еврокосмиссии. Прошедший с тех пор насыщенный событиями год потребовал от этой немки лидерских качеств, энергии и решимости.

Сейчас глава высшего органа исполнительной власти ЕС готовится выступить в Брюсселе перед его законодателями со своей первой речью «О положении Союза».

Как же справлялась фон дер Ляйен со своими новыми обязанностями и неожиданными проблемами? На этот вопрос Euronews ответили четверо брюссельских аналитиков.

Весной, когда по Европе распространился коронавирус, системы здравоохранения стали работать с перебоями. Национальные интересы кое-где стали преобладать над союзными.

Правительства вводили карантинные меры, перекрывали международное транспортное сообщение, порой не извещая их об этом заранее соседей. Некоторые наиболее пострадавшие страны чувствовали себя брошенными Евросоюзом на произвол судьбы.

«Верно и то, что слишком многие не оказались на месте во-время, когда Италии нужна была рука помощи в самом начале», - признала фон дер Ляйен.

Поведение Брюсселя и других столиц ЕС комментирует корреспондент газеты New York Times Матина Стевис-Гриднефф:

«Они поначалу не очень преуспели, когда срочно потребовалось информировать население и проявлять солидарность, особенно с Италией. Инстинкты тогда подвели. У граждан возникли проблемы с поездками, с пересечением границ, которые вдруг появились снова, особенно в Шенгенской зоне. Это по-моему, шокировало Еврокомиссию ".

Пандемия также разрушала хозяйство Евросоюза, многие страны вошли в небывалую рецессию. Растёт безработица, предприятиям трудно открыться снова.

Но ЕС составил план преодоления этих бедствий, который финансируется из общего бюджета и фонда экономического восстановления размером 750 млрд евро.

Глава брюссельского бюро журнала The Economist Данкан Робинсон напоминает, что деньги для этого всем вместе пришлось позаимствовать на рынках капитала:

«По-моему, прошедший год запомнится тем, что у стран ЕС образовался общий долг. Это был огромный шаг вперед для Союза и для фон дер Ляйен. Она наблюдала и успешно контролировала этот процесс. Но время было действительно очень тяжелое".

Когда на прошлой неделе в лагере беженцев на острове Лесбос произошел пожар, некоторые увидели в этом символическое сожжение миграционной политики ЕС.

Брюсселю так и не удалось наладить эффективное распределение по ЕС людей, прибывающих в через Средиземное море вначале в Грецию и Италию.

Ирландский журналист Брайан Магуайр сетует на то, что интересы небольших странами при этом мало учитывались:

«Я критикую Еврокомиссию за стремление выдвигать какую-нибудь большую идею, чтобы её приняли все. В данном случае это был уже существовавший, но переработанный план. Но нельзя ожидать, чтобы Венгрия согласилась с тем, что она многократно отвергла, или заставить её дорого заплатить за отказ принимать мигрантов. Нужен реалистичный, всеобъемлющий план, чтобы все были заинтересованы его принять и не заинтересованы отвергнуть".

И в далеких регионах, и по соседству, Евросоюзу противостоят порой враждебные силы. Ему приходится отвечать на то, что он называет неприемлемым поведением со стороны России и Китая, кризис в Беларуси, напряженность в Восточном Средиземноморье. Тяжелыми последствиями может обернуться провал переговоров о будущих отношениях с Великобританией.

Вице-президент трансатлантического "Фонда Маршалла" Ян Лессер считает, что на этом фоне позиции главы Еврокомиссии только крепнут:

«Я думаю, возможно, самый большой ее успех – то, что она это заставляет людей сосредоточиться на европейской внешней политике. Сейчас по этому поводу гораздо больше споров, но и больше консенсуса".

Все наши комментаторы склоняются к тому, что за минувший трудный для Евросоюза год Урсула фон дер Ляйен проделала неплохую работу.