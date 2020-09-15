Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская "сожалеет" о встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник в Сочи. Она заявила, что Лукашенко не является легитимным президентом, а потому заключённые им соглашения не могут быть признаны законными:

"Во-первых, нам очень жаль, что власть России приняла сторону диктатора, скажем так, а не воли народа. <...> У людей есть намерение, у людей есть желание жить в новой Беларуси без узурпатора. Людей уже не остановить".

Тихановская заявила, что кредит в полтора миллиарда долларов, который пообещал выделить Минску российский лидер, возвращать будет лично Лукашенко, а не белорусский народ. Экс-кандидат также выразила надежду, что в скором времени сможет сама наладить контакты с российским руководством

В республике на этом фоне не прекращаются акции протеста и задержания их участников. В воскресенье массовая манифестация в центре Минска собрала, по некоторым оценкам, до 150 тысяч человек.