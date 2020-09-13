Призыв Тихановской к силовикам: "Самое время перейти на сторону закона"

Светлана Тихановская призвала белорусских силовиков "перейти на сторону закона". По словам главной соперницы Лукашенко на выборах, результаты которых многие сочли сфальсифицированными, сейчас для этого самое время. В воскресенье Тихановская снова обратилась к белорусам в режиме онлайн-трансляции из Вильнюса, куда вынуждена была уехать под давлением властей.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

"Сегодня были очередные задержания, очень брутальные, сегодня даже были слышны выстрелы. Каждый раз такими действиями власть показывает, что им плевать на народ, что они не хотят нас ни слышать, ни слушать. Мне кажется, сейчас самое время принять для себя решение. Скоро, после попытки незаконной инаугурации Лукашенко, его легитимность закончится абсолютно. И сейчас сотрудники должны сделать выбор: если они хотят перейти на сторону народа, перейти на сторону закона, то самое время заявить о том, что они с людьми, что они с белорусским народом".