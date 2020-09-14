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Бизнес

Oracle может купить американский сегмент TikTok

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 Павел Барсуков
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Oracle может купить американский сегмент TikTok
Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, может продать её американский сегмент корпорации Oracle. Власти США подтвердили получение запроса на эту сделку: ей должны дать "зелёный свет" как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Ещё в конце июля президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok на территории Штатов, если американский сегмент не будет продан американской компании. Переговоры по этому поводу с Microsoft провалились. Кроме того, ByteDance заявила, что не станет продавать алгоритмы приложения. Срок президентского "ультиматума" истекает уже во вторник.

Власти США обвиняют TikTok в незаконном сборе данных и передаче их китайским спецслужбам. Два года назад китайскую компанию оштрафовали за сбор данных о несовершеннолетних пользователях без согласия их родителей. В конце прошлого года сервисом запретили пользоваться американским военнослужащим, а уже в этом году "ТикТок" запретили в Индии — наряду с несколькими десятками других приложений из Китая.

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