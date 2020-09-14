Саммит ЕС-Китай: "Европа учится отстаивать свои интересы"

Торговля, инвестиции, международное сотрудничество, права человека и изменение климата — главные темы саммита ЕС-Китай, который проходит в режиме видеоконференции.

Перед началом переговоров верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Китай становится более могущественным и уверенным в своих силах, его подъем впечатляет и вызывает уважение, но также опасения и много вопросов".

Глава делегации Европарламента Рейнхард Бютикофер уверен, что ЕС на этих переговорах должен занять более твердую позиции.

"Европа дает все больший отпор, потому что Китай ведет себя агрессивно. Я бы описал эту ситуацию таким образом: Европа учится быть менее наивной и более решительной, учится отстаивать наши ценности и наши собственные интересы".

Встречу с европейской стороны возглавят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Ангела Меркель как действующий председатель Совета ЕС. Они намерены обсудить ситуацию с соблюдением правам человека в Синьцзян-Уйгурском автономный районе и Гонконге.

"Думаю, что уже скоро, надеюсь что даже во время председательства Германии в совете ЕС, мы закончим работу над единым санкционным механизмом Global Human Rights, который позволит Европе вводить санкции в отношении лиц. несущих ответственность за тяжкие нарушение прав человека, например это глава полиции Гонконга, который заставляет сотрудников проявлять жестокость".

Саммит ЕС Китай в расширенном форме с участием всех стран-членов Евросоюза должен состоятся до конца года .