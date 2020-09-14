В Непале возобновились поиски пропавших без вести из-за оползня

Спасатели возобновили в понедельник поиски погибших и пропавших без вести после схода оползня на три деревни в горах Непала. До сих пор из-под обломков были извлечены 11 тел. Полиция, армия и местные жители ищут по меньшей мере ещё 15 человек, которые, как полагают, погребены стихией. В понедельник погодные условия в районе Синдхупалчоук, примерно в 120 километрах к востоку от столицы Катманду, удучшились, что позволило спасателям добраться до высот. Оползни-обычное явление в горном Непале во время сезона муссонов, который заканчивается в сентябре.
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