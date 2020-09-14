"Искусство, мода и диверсия": Вивьен Вествуд в Лионе

"Искусство, мода и диверсия": во французском Лионе открылась выставка, посвящённая Вивьен Вествуд, легендарному модельеру, которая в свои 79 всё ещё выходит на экстравагантные акции протеста.

Коллекцию предоставил Ли Прайс, который много лет собирал связанные с творчеством Вествуд предметы и теперь впервые выставляет их во Франции.

Эсклармон Монтёй, директор музея:

"Это история коллекционера, увлеченного творчеством талантливой создательницы, и собрание самого́ музея поддерживает образ, созданный вдохновением дизайнера. Ведь всё, что мы храним — вроде средневекового дублета Карла Бретонского 600-летней давности — всё это объекты, которые могут вдохновлять и современных модельеров".

Вествуд сама признавалась, что этот дублет был одним из источников её вдохновения. Так что предметы из собрания лионского музея органично вписываются в коллекцию Прайса.

Ли Прайс, коллекционер:

"Вивьен Вествуд олицетворяет всё: неважно, панк это или новая романтика, кэжуал или от-кутюр. Вивьен и её вещи имеют отношение к любому жанру. Я надеюсь, посетители выставки это сами увидят. Каждый найдёт что-то своё, что ему по душе".

На выставке представлено более 200 произведений, отражающих почти полувековую карьеру модельера — от первых магазинов и одежды для Sex Pistols до современных экологических кампаний.