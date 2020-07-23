Dior выходит из карантина: показ в Италии

Высокая мода выходит из карантина: французский модный дом Dior представил свою новую коллекцию Cruise 2021 года в итальянском Лечче (область Апулия) вживую, хотя и без зрителей. Лечче - родина нынешнего креативного директора Dior Марии Грации Кьюри, и коллекция вдохновлена традициями и фольклором этих мест, где она провела всё своё детство.

"Я очень хорошо знаю все традиции этой области, известной своими тонкими вышивками и ткачеством, - говорит Мария Грация Кьюри. - В экономиках Италии и Франции туризм и мода занимают очень важное место. Все цепочки поставщиков у нас состоят в основном из малоизвестных комапний. Для наших стран потерять надежду на будущее моды - это очень большой риск".

Показ на площади Пьяцца дель Дуомо в центре Лечче сопровождался выступлениями местных музыкантов и танцоров, исполнявших зажигательную тарантеллу. Декорации для шоу были созданы художницей Маринелле Сенаторе, которая использовала в своей работе местные мотивы и традиции праздничного освещения.

Длинные платья, юбки, однотонные и с цветочными принтами, кожаные корсеты и главный аксессуар коллекции - косынки. Для своих моделей Мария Грация Кьюри взяла продукцию фонда Le Costantine в Апулии, который специализируется на возрождении старинных методов ткачества.

Показы Кьюри - это всегда ещё и заявление. И на этот раз на фасадах зданий, окружающих площадь, горели надписи. Одна из них гласила: "Мы часто можем совершать революции, не стремясь к ним".