В США бушуют лесные пожары

Власти американского штата Орегон прогнозируют многочисленные жертвы в результате бушующих там природных пожаров. на данный момент известно о по меньше мере о восьми погибших и десятках пропавших без вести. в районах, подлежащих эвакуации, проживает более полумиллиона человек. В штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон бушуют более 100 лесных пожаров. Их общая площадь составляет почти два миллиона гектаров. Выжжено более 1,3 млн гектаров земли.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил: "Эти пожары нельзя назвать природными в том смысле, что они не вызваны природными процессами. Такого в штате Вашингтон еще не было. В этом нет ничего естественного. Это не божий промысел. Это произошло, потому что мы изменили климат штата. Мне сейчас 69 лет, такого еще не было, но в последние три года из пяти я просыпаюсь по утрам от дыма, из-за которого мои внуки задыхаются".

Дома Марка и Иден полностью сгорел в штате Орегон. John Locher/AP

Дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. В пятницу в этом регионе был зафиксирован худший уровень качества воздуха в мире.

Между тем в Орегоне не менее 10 человек арестованы по подозрению в грабеже домов эвакуированных жителей.