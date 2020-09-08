Площадь пожаров в Калифорнии превысила 880 тысяч гектаров

Общая площадь природных пожаров в американском штате Калифорния превысила 880 тысяч гектаров. Этот показатель стал рекордным в истории штата: такие подсчеты ведутся с 1987 года. С огнем ведут борьбу 14 тысяч пожарных. Два из трех крупнейших очагов возгорания находятся районе залива Сан-Франциско. Стихия унесла жизни восьми человек. Пламя уничтожило или нанесло ущерб более чем трем тысячам домам и постройкам.

В минувшие выходные из лесного кемпинга на военных вертолетах спасатели эвакуировали 214 человек. Двенадцать были госпитализированы. Состояние двух пострадавших тяжелое.

С 15 августа в Калифорнии было зарегистрировано 900 лесных пожаров. Многие вспыхнули из-за ударов молний. Борьбу с огнем мешает катастрофическая жара: в воскресенье в Лос-Анджелесе температура превысила 49 градусов Цельсию. За всю историю метеонаблюдений в городе это самый высокий показатель.