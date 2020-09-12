"Вместе мы сияем": фестиваль света в Берлине

"Вместе мы сияем" - под таким девизом открылся в пятницу 16-й ежегодный фестиваль света в Берлине. Исторический центр немецкой столицы был освещён инсталляциями на памятниках и исторических зданиях, превратившись в световую галерею под открытым небом.
В течение всей будущей недели праздник света распространится на весь город, захватывая всё новые районы. Он принёс с собой радость, по которой так соскучились люди во время пандемии.
Организаторы говорят, что это мероприятие даёт возможность людям провести время вместе в безопасной среде.
Фестиваль пройдет с 11 по 20 сентября 2020 года. В его рамках в Берлине будут действовать более 100 световых инсталляций в более чем 86 местах по всему городу.
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