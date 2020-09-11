Испания: сектор органических продуктов переживает резкий подъём. Всё благодаря COVID-19

COVID-19 подталкивает европейцев к покупке более качественной еды и товаров для здоровья, говорят исследователи.

Пандемия оказывает влияние на пищевые привычки и образ жизни европейцев, сообщается в докладе международной консалтинговой компании McKinsey. Жители Старого Света меняют рацион питания, стремясь больше внимания уделять здоровью.

Объем продаж органических продуктов питания растет. Испанский производитель органического оливкового масла Мария Миро Ариас говорит, что за последние месяцы частные и онлайн-продажи выросли более чем на 40%. По словам Миро Ариас, запасы их продукта, скорее всего, закончатся на четыре месяца раньше, чем ожидалось.

“Я думаю, сейчас люди больше, чем раньше, знают о местных товарах. Они чаще ходят в небольшие магазины, вырос интерес к органическим продуктам, - говорит Ариас. - Люди хотят больше заботиться о своем здоровье и правильнее питаться”.

Продажи выросли и на экологической ферме Лас-Пенкас, которая также находится в Испании. “Такой быстрый рост нас даже напугал”, — говорит менеджер фермы Серафина Донателла Санка. “Я думаю, во время пандемии люди хотели питаться более здоровой едой”.

Испанские фермеры могли бы особенно выиграть от растущего спроса на здоровую пищу. Испания — один из основных экспортеров продуктов питания в ЕС, и у этой страны одни из самых обширных территорий, предназначенных для экологического земледелия.

Растущий интерес к здоровой еде ощущается во всей отрасли. По словам Хоана Мира, управляющего директора одного из крупнейших испанских продовольственных кооперативов ANECOOP, они наблюдают значительный рост продаж продуктов, которые, как считается, улучшают работу иммунной системы — цитрусовых и некоторых овощей.

Экспорт свежих фруктов и овощей из Испании в марте увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно таможенным данным Министерства экономики Испании.

По словам Альваро Баррера, президента испанской профессиональной ассоциации производителей органических продуктов питания Ecovalia, в марте-апреле в стране также наблюдался рост потребления органических продуктов питания на 12% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как считает Баррера, Испания играет одну из важнейших ролей в превращении Европы во всё более “зеленый” континент. "Тот факт, что Испания лидирует в производстве органических продуктов в Европе, не случаен: у нас для этого есть все агрономические условия".

Менеджер фермы Донателла Санка говорит, что органические яйца с ее фермы также пользуются большим спросом. "Людям становится все интереснее прослеживать, какой путь проходит их еда до того, как оказаться на столе. За этим будущее, и испанцы это знают".

В то время как дела одних производителей органической еды идут в гору, другим приходится бороться с последствиями пандемии.

Розе Ваньо принадлежит ферма по производству оливкового масла Castillo de Canena на юге Испании. 80% ее бизнеса зависело от продаж в ресторанах. Поскольку европейские рестораны были вынуждены закрыться на время пандемии, продажи фермы также пошли на спад.

"Очевидно, что в приоритетах покупателей как в Испании, так и в мире произошли изменения по сравнению с тем, что было до COVID-19. Сейчас люди отдают предпочтение здоровой, органической еде, чье производство они сами могут отследить".

Ваньо говорит, что изменились не только привычки потребителей, но и способы покупки товаров. “Это стало для нас самой большой проблемой”.

В эпоху пандемии люди стали чаще пользоваться цифровыми технологиями, значительно увеличилось количество онлайн-покупок, выросла популярность бесконтактной оплаты. Однако многие предприятия, такие как ферма Розы Ваньо, оказались не готовы к электронной торговле.

"Нам пришлось разработать новую стратегию, чтобы усилить присутствие на онлайн-рынке. Сейчас мы развиваем розничную торговлю и снижаем зависимость от ресторанов", — говорит Ваньо.

Ферма также решила разнообразить продуктовую линейку: "Мы запускаем новое обогащенное органическое оливковое масло extra virgin, которое укрепляет иммунную систему и способствует развитию когнитивных способностей". Помимо этого, ферма Ваньо, которая 50 лет производила только органическое оливковое масло extra virgin, планирует продавать органический мед и уксус.

“Мы и дальше будем использовать только устойчивые методы производства, основанные на принципах справедливости. Покупатели по-прежнему смогут отслеживать, как производятся наши товары. Это наш фундаментальный принцип. Люди хотят знать, откуда что берётся, как мы обрабатываем землю и как производятся наши продукты. Теперь их интересует не только то, как мы выращиваем оливки”.