Протесты против полицейского насилия в Колумбии

Число погибших в результате беспорядков в Колумбии возросло до 10 человек. Как сообщают местные СМИ, несколько человек, ранее получившие огнестрельные ранения, скончались в больнице.
В крупных городах Колумбии уже несколько дней не стихают протесты. Поводом к ним стала гибель жителя столицы, который, по предварительной информации, умер из-за травм, полученных при задержании сотрудниками городской полиции.
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