Против коррупции и беззакония: в Софии снова прошла антиправительственная акция протеста

Тысячи демонстрантов снова собрались у здания парламента в Софии. Они требовали отставки правительства Бойко Борисова, которое обвиняют в коррупции и беззаконии. Участники акции так же и настаивают на том, чтобы свой пост покинул генпрокурор Иван Гешев. Манифестантов, которые выходят на улицы более двух месяцев, поддерживает президент Болгарии Румен Радев - политический оппонент главы кабинета.

Илиан Пелев, участник протестов: "В настоящий момент наша демократия находится под серьезной угрозой. Мы достигли критической точки, когда мы должны принять решение стать сильным непримиримым гражданским обществом, чтобы противостоять коррупции в правительстве и защитить наши гражданские права".

Акция продолжалась более 14 часов. По словам Бойко Борисова, "свалить" правительство пытаются представители мафиозных кругов. Премьер заявил, что подавать в отставку не намерен. Болгария вступила в состав ЕС в 2007 году. По так называемому индексу восприятия коррупции, Болгария – самая коррумпированная страна в ЕС, и самая бедная.