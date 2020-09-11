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Болгария

Против коррупции и беззакония: в Софии снова прошла антиправительственная акция протеста

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 Ирина Александрова
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Sofia, BULGARIA
Sofia, BULGARIA   -   Авторское право  Valentina Petrova/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Тысячи демонстрантов снова собрались у здания парламента в Софии. Они требовали отставки правительства Бойко Борисова, которое обвиняют в коррупции и беззаконии. Участники акции так же и настаивают на том, чтобы свой пост покинул генпрокурор Иван Гешев. Манифестантов, которые выходят на улицы более двух месяцев, поддерживает президент Болгарии Румен Радев - политический оппонент главы кабинета.

Илиан Пелев, участник протестов: "В настоящий момент наша демократия находится под серьезной угрозой. Мы достигли критической точки, когда мы должны принять решение стать сильным непримиримым гражданским обществом, чтобы противостоять коррупции в правительстве и защитить наши гражданские права".

Акция продолжалась более 14 часов. По словам Бойко Борисова, "свалить" правительство пытаются представители мафиозных кругов. Премьер заявил, что подавать в отставку не намерен. Болгария вступила в состав ЕС в 2007 году. По так называемому индексу восприятия коррупции, Болгария – самая коррумпированная страна в ЕС, и самая бедная.

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