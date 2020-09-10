Ярмарка Art Paris: поддержать художников и рынок искусства

Art Paris – одна из самых крупных ярмарок современного искусства в Европе — открывается во французской столице.

Обычно она проходит весной, но пандемия Covid-19 внесла свои коррективы. Сначала ярмарка была отменена, но затем ее все же решили провести в виртуальном формате. Теперь же она открывает свои двери в Гран-Пале – первая художественная ярмарка в Европе за полгода.

Несмотря на то, что основное внимание приковано к объектам французского искусства, художники и галереи со всего мира вопреки потенциальному карантину, закрытию границ и опасениям свободно путешествовать – все же решили показать, а возможно и продать, свои произведения здесь в Париже.