Старинный танцевальный зал "Лос-Анджелес" в Мехико просит о помощи. Когда-это было одно из самых знаменитых заведений города: "Если в не были в 'Лос-Анджелесе', то не видели Мехико!". С 1930-х годов там выступали многие знаменитости, ещё больше звёзд и богачей приходили туда как посетители. Именно отсюда, как считается, по миру распространилась кубинская мамба.
Теперь, из-за коронавируса, танцы запрещены, и танцевальный зал вынужден торговать выпечкой.
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