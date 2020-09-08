Старинный танцевальный зал "Лос-Анджелес" в Мехико просит о помощи. Когда-это было одно из самых знаменитых заведений города: "Если в не были в 'Лос-Анджелесе', то не видели Мехико!". С 1930-х годов там выступали многие знаменитости, ещё больше звёзд и богачей приходили туда как посетители. Именно отсюда, как считается, по миру распространилась кубинская мамба.

Теперь, из-за коронавируса, танцы запрещены, и танцевальный зал вынужден торговать выпечкой.