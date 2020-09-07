"Довод" Кристофера Нолана вернул европейцев в кинотеатры

Новый научно-фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод" вернул европейских зрителей в кинотеатры. Благодаря таким беспроигрышным элементам сюжета, как противостояние объединившихся ЦРУ и британской разведки и русского олигарха и инверсия времени, фильм стал лидером проката в целом ряде стран. Всего после выхода на большой экран 26 августа картина уже собрала по всему миру почти 127 млн евро.

Успех "Довода" привел в целом к росту числа посещений кинотеатров в европейских странах и небывалому успеху лент местного прозводства. Всего за неделю после премьеры американского боевика в Испании количество посмотревших комедию "Папа бывает только один" Сантьяго Сегуры увеличилось аж на 1000%.

Во Франции одним из самых популярных фильмов последних двух недель стала картина о проблемах и зависимостях цифровой эпохи "Удалить историю" Бенуа Делепина и Гюстава Керверна. В феврале лента удостоилась специального приза жюри 70-го Берлинского кинофестиваля.

В Италии растут кассовые сборы драмы Джорджо Диритти "Я хотел спрятаться" о жизни художника-примитивиста Антонио ЛигабуУэ, которая также была отмечена Берлинале . "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль получил Элио Джермано. Вышедшая на экраны еще 4 марта картина переживает второе рождение. В конце августа количество зрителей, посмотревших фильм, выросло на 7%.