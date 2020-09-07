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Великобритания

Задержан мужчина, подозреваемый в нападениях в Бирмингеме

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 Ирина Александрова
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Задержан мужчина, подозреваемый в нападениях в Бирмингеме
Авторское право  Frank Augstein/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Британские правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Бирмингема. Ранее полиция опубликовала видео кадры с камер внешнего наблюдения, на которых запечатлен этот мужчина и обратилась к свидетелям с просьбой сообщить о нем какую-либо информацию.

Арестованному 27 лет. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

В ночь на воскресенье менее чем за два часа злоумышленник убил одного человека и ранил семерых. Полиция полагает, что нападения не связаны с терроризмом или противостоянием преступных группировок и говорят, что мужчина, похоже выбирал своих жертв случайным образом.

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