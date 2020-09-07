В Лондоне стартовал второй этап слушаний по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

В центральном уголовном суде Лондона начался второй этап слушаний по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. С апреля прошлого года основатель организации WikiLeaks содержится в тюрьме строгого режима Белмарш, поскольку посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.

Перед зданием суда собрались сторонники Ассанжа. Они требовали не передавать его американскому правосудию. В акции приняли участие адвокаты обвиняемого и его отец Джон Шиптон.

Джон Шиптон, отец Джулиана Ассанжа: "Для Соединенного Королевства это жизненно важно, поскольку речь идет о защите национальных границ. Они (США) вытаскивают британского издателя, гражданина Австралии, пытаясь применить к нему американские законы за пределами США".

В отношении Ассанжа выдвинуто 18 уголовных обвинений, в том числе в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. За океаном Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Если запрос американских властей будет удовлетворен, санкцию на экстрадицию должна будет дать глава МВД Великобритании. Но у адвокатов останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека.