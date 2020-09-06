Уникальные писанки "Волынского Фаберже"

Металлическая ковка, янтарь, малахит и другие полудрагоценные камни, кристаллы Swarovski украшают удивительные яйца, которые выходят из рук украинского умельца Анатолия Бойко из Владимира-Волынского. Их сравнивают с изделиями знаменитого ювелира Фаберже, за которыми охотятся коллекционеры. Но 45-летний "Волынский Фаберже", как его называют, использует скорлупу настоящих яиц разных птиц - страусиных, индюшачьих, утиных, куриных, перепелиных - а зачастую и нескольких сразу.

"Гусиное яйцо открывается, а внутри - куриное. Его тоже можно открыть - а там уже перепелиное яйцо, украшенное металлами и кристаллами Swarovski, красными и синими. Оно тоже открывается, а там внутри - позолоченная иконка Божьей Матери", - рассказывает Анатолий.

Сначала мастер пробовал вырезать узоры, а со временем стал и ковать по самой скорлупе. Его кованые писанки попали в Книгу рекордов Украины.

"Как-то раз я начал украшать яйца фарфором, потом пытался использовать металл и так, год за годом, изобретал свою собственную технологию. Ещё никто в мире такого не делал - и это доказано - никто не может растягивать яичную скорлупу", - говорит Бойко.

Изделия "Волынского Фаберже" уже украшают частные коллекции не только на Украине, но и в Англии, Канаде, Испании, Польше. Мастер никогда не делает эскизов или чертежей: все работы он делает спонтанно и говорит, что когда берёт яйцо в руки, то сразу видит, как оно будет выглядеть.