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Вечное совершенство Карла Фаберже

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 Елена Караева 
Вечное совершенство Карла Фаберже
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Табакерка, иными словами, шкатулка для нюхательного табака, принадлежавшая Николаю Второму, диадема, которую надевала императрица, перстень государя, домашняя утварь из серебра, латуни и хрусталя - Карл Фаберже, царский и царственный ювелир, умел даже дерево сделать драгоценностью.

Рассказывает куратор экспозиции "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени" Арина Гундрова: "Это последнее пасхальное яйцо, сделанное для императорской фамилии, оно выполнено из карельской березы, очень простое, наступала эра революции, жизнь была трудной. Но древесина карельской березы, такая русская, и тщательность работы, как и виртуозность исполнения делают эту вещицу настоящей драгоценностью".

Меры безопасности соответствуют уровню экспонатов, это подтверждает директор музея Василий Кузнецов: "Повышенные меры безопасности, камеры наблюдения, постоянное внимание - мы понимаем всю меру нашей ответственности в данном случае".

Фирма Фаберже создавала и предметы повседневного обихода для обычных потребителей: табакерки, бонбоньерки, портсигары, столовые приборы и предметы сервировки. Из этой продукции и складывался ее основной доход.

Выставка "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени" организована в сотрудничестве с музеем Фаберже в немецком Баден-Бадене, Эрмитажем и петергофским музеем-заповедником.

Экспозиция открыта до середины марта.


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