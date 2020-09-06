Протесты в Гонконге против переноса выборов

Около 90 человек были задержаны полицией на уличных акциях протеста в Гонконге. Поводом для них стала перенос на год выборов законодательного собрания этой китайской автономии. Оппозиция рассчитывала расширить свое представительство на фоне роста недовольства правительством города из-за принятия нового закона о безопасности, расширяющего права центрального правительства. Правительство Гонконга объяснило перенос выборов опасной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19.
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