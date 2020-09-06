Австрийский экстремал не боится льда

Австрийский любитель экстремальных видов спорта Йозеф Кёберл побил свой собственный и мировой рекорд: мужчина, на котором из одежды были только плавки, провел более двух с половиной часов в стеклянной кабине со льдом. Для эксперимента понадобилось свыше 200 кг льда. По словам Кёберла, чтобы бороться с болью, он думает о том, что вызывает в нем положительные эмоции. В этом оду спортсмен на 20 минут превзошел свой предыдущий результат. Кёберл также рассказал, что хочет привлечь внимание общественности к таянию ледников.
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