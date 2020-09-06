Нападение в Бирмингеме: ранены несколько человек

В Бирмингеме неизвестный в ночь на воскресенье напал с ножом на прохожих. Об этом сообщили представители полиции графства Уэст-Мидлендс. Несколько человек получили ранения. Детали их состояния не уточняются. К местам инцидентов незамедлительно прибывали сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. В центре Бирмингема оцеплены несколько улиц. Жителей города призвали сохранять спокойствие, но быть бдительными и держаться подальше от района, где были совершены нападения.