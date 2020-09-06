Нападение в Бирмингеме - не теракт?Комментарии
Один человек погиб, ещё семеро получили ранения в результате нападения в Бирмингеме в центральной Англии.
В ночь на воскресенье вооружённый ножом неизвестный набросился на прохожих в оживлённом квартале города. Вскоре последовали сообщения и о других нападениях с холодным оружием в центре Бирмингема.
Полиция считает, что все инцеденты взимосвязаны. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку, он объявлен в розыск. Ведётся расследование.
Представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Стив Грэхем заявил:
"Никаких оснований подозревать, что инцидент связан с терроризмом, у нас нет. Он рассматривается как убийство, как случайное нападение, потому что мы не обнаружили никакой связи между пострадавшими с точки зрения их происхождения или места, в котором они оказались".
По данным полиции, двое пострадавших, мужчина и женщина, находятся в критическом состоянии. Пятеро других получили относительно лёгкие ранения, их жизнь вне опасности.
Одно из нападений произошло в гей-деревне Бирмингема, но версию преступления на почве ненависти полиция также отклоняет. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие, но держаться подальше от центра.